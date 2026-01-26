Dopo la 22^ giornata di Serie A, il Milan si mostra in buona forma grazie ai gol di Jimenez e Chukwueze. Nel frattempo, Abate rilancia Zeroli, evidenziando l'importanza dei giocatori in prestito nel progetto del club. Ecco un’analisi aggiornata dei dati e delle performance dei calciatori in questa fase del campionato.

Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il Milan ha deciso di prestare molti giocatori, anche importanti, in giro per l'Italia e in Europa. Qualche giocatore interessante del settore giovanile e non solo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Quali sono gli accordi con il Milan? Andiamo a vederlo dopo il week end della 22^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>> Il Milan in estate ha prestato solo due giocatori della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jimenez e Chukwueze convincono: il Milan sorride. Abate rilancia Zeroli. I giocatori in prestito

Kevin Zeroli, giovane calciatore del Milan, passa in prestito secco alla Juve Stabia, dopo aver trascorso parte della stagione al Monza.

Il Milan si appresta a ricevere importanti entrate finanziarie dai riscatti di Samuel Chukwueze e Alex Jimenez, che in estate sono stati ceduti a titolo definitivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

