Il Milan ha rinnovato da pochi giorni il contratto di Mike Maignan, portiere e capitano della squadra. Ma l’attenzione dei dirigenti rossoneri non si ferma qui: nel 2026, altri quattro giocatori firmeranno di nuovo con il club. La società lavora per consolidare la rosa in vista dei prossimi anni, puntando su alcuni elementi chiave della rosa attuale.

Qualche giorno fa, esattamente sabato 31 gennaio, è arrivato il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, con il club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il 2026 rossonero sarà caratterizzato da diversi appuntamenti del genere. In agenda, infatti, figura il rinnovo del contratto con il Milan di altri quattro importanti calciatori della squadra di Massimiliano Allegri. A partire da Davide Bartesaghi, classe 2005, per il quale scatterà presto un contratto fino al 30 giugno 2031. Il suo stipendio, attualmente di 600mila euro netti a stagione, sarà triplicato.

© Pianetamilan.it - Milan, non soltanto il rinnovo di Maignan: nel 2026 alla firma altri quattro giocatori

Il Milan lavora al rinnovo di Maignan, ma non è l’unica questione aperta.

