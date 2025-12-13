Milan non solo il rinnovo di Maignan | la situazione di altri quattro importanti giocatori

Il Milan lavora al rinnovo di Maignan, ma non è l’unica questione aperta. La società rossonera sta valutando anche altre situazioni contrattuali di giocatori chiave, per consolidare la rosa e pianificare il futuro. Ecco una panoramica sulle trattative in corso e le strategie del club per mantenere i suoi talenti più preziosi.

Il Milan vuole arrivare al rinnovo del contratto con Mike Maignan, ma, in ballo, il club rossonero ha anche altre situazioni per altri giocatori molto importanti del suo organico che vuole sistemare in breve tempo. Facciamo il punto della situazione. Pianetamilan.it Rinnovo Maignan, l’annuncio ribalta tutto: tifosi del Milan increduli - Le ultimissime notizie relative al futuro del portiere francese: le dichiarazioni non lasciano davvero più dubbi. milanlive.it Calciomercato Milan: Modric potrebbe favorire l’arrivo del portiere dal Real Madrid - Il Milan è ancora alle prese col difficile rinnovo di Maignan e la sua eventuale successione: l’ultima indiscrezione porta in Spagna. notiziemilan.it

