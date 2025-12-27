Milan non soltanto il rinnovo di Maignan | altri tre giocatori puntano alla firma

Il Milan è in trattativa con il suo portiere e capitano, Mike Maignan, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ma non è l'unico giocatore che il club di Via Aldo Rossi vuole trattenere in rossonero anche per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, non soltanto il rinnovo di Maignan: altri tre giocatori puntano alla firma Leggi anche: Milan, non solo il rinnovo di Maignan: la situazione di altri quattro importanti giocatori Leggi anche: Pulisic, Saelemaekers e non soltanto: Milan, rinnovo in vista anche per altri due top Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il rinnovo di Maignan? Ci lavora anche Allegri. Il ruolo di Max nella trattativa; Rinnovo Maignan, il Milan fa sul serio: c'è l'offerta che lo renderebbe il più pagato della rosa; Milan, allarme difesa: c'è un dato che preoccupa Allegri; Genoa, Carboni verso il rientro all'Inter: su di lui Parma e Sassuolo. Prima offerta ufficiale del Milan a Maignan per il rinnovo: i dettagli - Il Milan vuole che il suo leader e capitano, Mike Maignan, sia uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico rossonero. milannews.it

Mercato Milan, Mike Maignan: sorprendente svolta in chiave rinnovo - La dirigenza rossonera è pronta a cambiare marcia nella lunga trattativa per provare a trattenere il portiere francese. msn.com

Milan all’assalto di Maignan, c’e l’offerta ufficiale per il rinnovo: le cifre, sarà il più pagato della rosa - Il Milan ha presentato un’offerta ufficiale per blindare Mike Maignan con ingaggio da top player e bonus mirati ... fanpage.it

#Gatti al #Milan Soltanto a questa condizione - facebook.com facebook

#Gatti al #Milan Soltanto a questa condizione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.