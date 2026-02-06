Sara Stokic torna in campo dopo l’infortunio e ringrazia tutto il team. L’attaccante del Milan Femminile ha detto di essere felice di essere ormai completamente recuperata e di sentirsi pronta a dare il suo contributo. La giocatrice ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante il periodo di recupero.

La giovane attaccante del Milan Femminile, Sara Stokic, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club rossonero, parlando del suo secondo anno con la Prima squadra femminile, ma non solo. L'attaccante si è voluta soffermare anche sull'infortunio che l'ha colpita. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla sua forma: “Mi sento molto bene, sto tornando in forma dopo l’infortunio, ma credo che ormai sia davvero tutto alle spalle. Ho sempre sentito il supporto in campo e fuori, il sostegno umano delle mie compagne è stato fondamentale. In particolare mi hanno aiutata tanto le mie amiche più strette, le mie coinquiline, ma anche lo staff è stato molto bravo per tutto il percorso di recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Stokic: “L’infortunio è alle spalle. Sono molto grata a tutti”

