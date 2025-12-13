Roland Fischnaller torna in gara a Cortina d’Ampezzo! Infortunio alle spalle e qualificazione olimpica da conquistare

Roland Fischnaller si prepara a tornare in gara a Cortina d’Ampezzo dopo un infortunio alle spalle che lo ha tenuto lontano dalle competizioni. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino rappresenta un’opportunità importante per lui di riconquistare la forma e assicurarsi la qualificazione olimpica.

Dopo aver rinunciato alla trasferta asiatica di inizio stagione causa infortunio, Roland Fischnaller dovrebbe tornare in gara quest’oggi a meno di imprevisti nel gigante parallelo di Cortina d’Ampezzo in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino. Il veterano azzurro non può essere ovviamente al top della condizione, ma punterà comunque ad un buon risultato su una pista amica per fare un passo avanti verso la qualificazione olimpica. La Nazionale italiana maschile ha almeno sei o sette atleti di alto livello, ma solamente in quattro verranno convocati a Milano Cortina 2026 per la rassegna a cinque cerchi. Oasport.it

