Milan dai prestiti al mercato | in arrivo un colpo a zero? Ibra inaugura le Olimpiadi mentre De Winter…

Il Milan si prepara a tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante a parametro zero. Ibra ha aperto le Olimpiadi e ha fatto da apripista, mentre i dirigenti stanno valutando le prossime mosse. Oggi il club ha fatto il punto sulla strategia per rinforzare la rosa senza spendere troppo, con un occhio già puntato su eventuali opportunità di mercato.

Nella giornata di oggi, venerdì 06 febbraio 2026, svariati quotidiani sportivi e siti web hanno parlato del Milan di Allegri, complice anche, e soprattutto, la vittoria in trasferta contro il Bologna e l'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali da parte di Zlatan Ibrahimovic, ma non è tutto. Spazio anche al mercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Tra l'estate e l'inverno, sono molti i giocatori spediti in prestito in giro per l'Europa: tra giovanili e Prima Squadra, il Milan ha in giro ben 12 giocatori. Ma come stanno procedendo con la loro stagione? Clicca qui per l'articolo completo e scoprire l'andazzo dei rossoneri! Dopo dell'incertezza iniziale, Koni De Winter sembra aver guadagnato la fiducia di Max Allegri, che lo sta schierando più e più volte come titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Zlatan Ibrahimovic ha acceso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sfilando tra la folla in delirio.

