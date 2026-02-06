Top News Milan | Dio Ibra apre le Olimpiadi tra la folla in delirio Mercato in arrivo 60 milioni e 4 rinnovi

Zlatan Ibrahimovic ha acceso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sfilando tra la folla in delirio. Nelle notizie di oggi, il club rossonero si prepara a ricevere 60 milioni di euro dal mercato e annuncia quattro rinnovi di contratto. La giornata si apre con grande entusiasmo e attese, tra il calcio e le grandi occasioni sportive in corso in città.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse numerose news interessanti sul mondo Milan. Anche se, infatti, per qualche giorno il Diavolo non scenderà in campo (appuntamento alla 'Cetilar Arena' di Pisa venerdì prossimo, alle ore 20:45), i temi di discussione sui rossoneri non mancano mai. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul Milan finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Bella mattinata per Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante rossonero e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club di Via Aldo Rossi.

