De Winter il Milan ti aspetta | contro il Verona servono risposte tattiche e al mercato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Verona, De Winter dovrebbe giocare da titolare al centro della difesa al posto di Gabbia. Un compito non facile per il belga, ma servono risposte. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

