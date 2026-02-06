Milan la passione dei tifosi non conosce confini | biglietti introvabili per ‘San Siro’

I tifosi del Milan fanno fatica a trovare biglietti per le prossime partite. Dopo un mese di trasferte, la squadra di Allegri torna a giocare a ‘San Siro’ mercoledì 18 febbraio contro il Como. I biglietti sono praticamente esauriti, anche per le gare contro il Parma e il derby. La passione dei supporter rossoneri si fa sentire forte e chiara.

Ma non è tutto: perché, secondo la 'rosea', sono praticamente introvabili già i biglietti di domenica 22 febbraio per il match interno contro il Parma e anche quelli per il derby contro l'Inter. Ancora non si conosce la data in cui Milan-Inter andrà in scena (se domenica 8 marzo o se in anticipo), ma, al momento, sul sito ufficiale del Milan non ci sono più biglietti in vendita. Con i tifosi dell'Inter pronti a riempire il loro settore, per il derby di Milano ci sarà sicuramente il tutto esaurito. Per Milan-Como e Milan-Parma, invece, dipenderà dall'affluenza nel settore ospiti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

