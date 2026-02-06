Migranti tragedia nel Mar Egeo | proteste ad Atene contro la Guardia costiera

Atene si riempie di proteste dopo la tragedia nel Mar Egeo. Migliaia di persone sono scese in strada per chiedere giustizia e accusano la Guardia costiera di non aver fatto abbastanza per salvare i migranti morti al largo delle coste greche due giorni fa. La rabbia cresce mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza e la pressione pubblica si fa sentire forte.

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in strada ad Atene per protestare contro la morte di migranti nel Mar Egeo, avvenuta due giorni prima al largo delle coste greche. La manifestazione segue una tragedia che ha colpito duramente l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulle politiche migratorie e la sicurezza in mare. L’incidente è avvenuto vicino all’isola di Chios, situata a poca distanza dalla costa turca, quando una motovedetta della guardia costiera greca si è scontrata con un motoscafo carico di migranti. La collisione ha provocato la morte di almeno 15 persone e il ferimento di oltre due dozzine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

