Salvati 178 migranti nel mar Egeo nelle operazioni di soccorso anche la capitaneria di porto di Palermo

Nelle recenti operazioni di soccorso nel mar Egeo, la capitaneria di porto di Palermo ha contribuito al salvataggio di 178 migranti. L’intervento, coordinato dall’agenzia Frontex, ha visto il coinvolgimento di personale qualificato impegnato nel garantire la sicurezza e la vita delle persone in difficoltà durante il pericoloso attraversamento marittimo.

Uomini e donne della capitaneria di porto di Palermo hanno preso parte all'operazione coordinata dell'agenzia Frontex denominata "J. O. Greece 2025" che ha portato in salvo 178 migranti in mare. La direzione marittima di Palermo, guidata dal comandate Michele Maltese, ha inviato una motovedetta.

