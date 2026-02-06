Microsoft sta lavorando ad nuovo Xbox Controller con caratteristiche nuove per un report

Microsoft sta lavorando a un nuovo controller per Xbox. Dopo aver sospeso il progetto qualche tempo fa, ora sembra che l’azienda abbia deciso di rilanciarlo. Il controller, che avrebbe dovuto uscire nel 2024, torna in fase di sviluppo, anche se non ci sono ancora date ufficiali. Per ora, si sa solo che Microsoft sta investendo di nuovo in questa novità, sperando di offrire un prodotto con caratteristiche innovative ai videogiocatori.

Secondo un nuovo report, Microsoft avrebbe riattivato lo sviluppo di un controller Xbox di nuova generazione, inizialmente previsto per il 2024 e poi cancellato a seguito di un cambio di strategia interna. Le nuove informazioni indicano una finestra di lancio fissata al 2026 e suggeriscono un'evoluzione concreta dell'attuale controller, pensata per accompagnare il futuro ecosistema Xbox. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni, ma provenienti da fonti considerate affidabili nel settore. Il tema emerge all'interno di un'analisi più ampia firmata dal giornalista Tom Warren, che cita il nuovo controller tra i piani futuri di Xbox, insieme ad altri progetti non ancora annunciati.

