Microsoft ha annunciato i Xbox Pip-Boy Controller a tema Fallout ecco i prezzi e dove acquistarli

Microsoft presenta i nuovi Xbox Pip-Boy Controller ispirati a Fallout, pensati per immergere i fan nell'atmosfera della Zona Contaminata. Disponibili nelle versioni Wireless Standard ed Elite Series 2, questi controller offrono un'esperienza di gioco unica e autentica, combinando funzionalità avanzate con un design a tema. Scopri i prezzi e i punti di vendita per aggiudicarteli.

Microsoft riporta i fan direttamente nella Zona Contaminata con una nuova linea di accessori dedicata a Fallout: i Xbox Pip-Boy Controller, disponibili nelle versioni Wireless Standard ed Elite Series 2. Pensati per celebrare l’arrivo della seconda stagione della serie TV, questi controller riprendono la celebre estetica del Pip-Boy, dall’inconfondibile tonalità verde al personaggio iconico raffigurato al centro. Una reinterpretazione completamente nuova rispetto ai modelli ispirati al Vault Boy lanciati due anni fa. I Pip-Boy Controller possono essere acquistati in due modi: nella loro versione preconfigurata sul Microsoft Store USA (solo per il modello Standard) oppure tramite Xbox Design Lab, dove anche gli utenti italiani possono personalizzarli partendo dalla base grafica ufficiale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Microsoft ha annunciato i Xbox Pip-Boy Controller a tema Fallout, ecco i prezzi e dove acquistarli

Microsoft ha annunciato i nuovo Xbox Pip-Boy Controller a tema Fallout - Microsoft ha presentato un nuovo modello di controller Xbox a tema Fallout, sia standard che Elite, che può essere composto anche attraverso il programma Xbox Design Lab. Si legge su multiplayer.it

