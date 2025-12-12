Microsoft annuncia un nuovo Xbox Developer Direct a gennaio con tante novità per il 2026

Microsoft ha annunciato il ritorno dell’Xbox Developer Direct a gennaio 2026, un evento dedicato a svelare le novità e i titoli in arrivo nel corso dell’anno. Questa presentazione offrirà ai fan e agli sviluppatori un’anteprima delle future uscite, consolidando l’impegno di Microsoft nel condividere aggiornamenti e innovazioni nel mondo Xbox.

Microsoft ha annunciato che a gennaio 2026 tornerà l’ Xbox Developer Direct, un evento pensato per mostrare al pubblico cosa arriverà nell’anno successivo. La conferma arriva direttamente da Matt Booty, presidente dei contenuti e degli studi di Microsoft, che in un’intervista ha spiegato come la compagnia abbia “molto più materiale di quanto possa entrare in un unico show”. Una dichiarazione forte, che arriva dopo la presenza sorprendentemente modesta di Xbox ai The Game Awards, nonostante la grande quantità di titoli pubblicati nel 2025. Secondo Booty, il Dev Direct rimane l’occasione principale per fare il punto sulle uscite dell’anno in arrivo e questa volta i contenuti sembrano essere più numerosi del previsto. Game-experience.it

