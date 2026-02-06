Michael Marcagi concerto alla Santeria il 7 febbraio 2026

Il cantautore statunitense Michael Marcagi arriverà in Italia per un concerto unico a Milano. L’evento si terrà sabato 7 febbraio alla Santeria Toscana 31, con inizio alle 21. Prima di lui salirà sul palco Evan Honer, che aprirà il live alle 20.

Il cantautore statunitense Michael Marcagi arriva in Italia per un unico appuntamento sabato 7 febbraio alla Santeria Toscana 31 di Milano alle ore 21, opening act sarà l’artista Evan Honer (ore 20). I biglietti sono disponibili nei circuiti abituali. Apertura porte alle ore 19. L’artista, acclamato a livello mondiale e certificato platino, ha pubblicato lo scorso anno il suo nuovo EP “Midwest Kid” (Warner Records), composto da 5 canzoni, che si apre con il brano “Wish I Never Met You”, con la partecipazione di Wesley Schultz de The Lumineers. Tra gli altri brani, è presente anche “Stick Around”, un continuo crescendo che dalle strofe acustiche si muove verso un ritornello incisivo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

