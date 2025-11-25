Kevin Spacey contro Telegraph | Titolo clickbait

Dure le parole contro il Telegraph da parte di Kevin Spacey, il giornale ha riportato male le sue parole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kevin Spacey contro Telegraph: “Titolo clickbait”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Kevin Spacey è tornato sui social per chiarire alcune notizie circolate negli ultimi giorni. Dopo un’intervista al Telegraph, molti titoli avevano lasciato intendere che l’attore fosse “senza fissa dimora”. In un video pubblicato il 23 novembre, Spacey ha spiegato c Vai su Facebook

Kevin Spacey chiarisce dopo l’intervista al Telegraph: «Non sono senza casa, il titolo era fuorviante» Vai su X

Kevin Spacey: “Non sono senza tetto, il Telegraph ha distorto le mie parole per un pugno di clic” - Kevin Spacey risponde alle migliaia di fan che gli hanno offerto aiuto dopo l'articolo del Telegraph: "Non sono senza tetto nel senso vero del termine" ... Da fanpage.it

Dopo intervista Kevin Spacey attacca il Telegraph, 'non sono un senza tetto' - Dopo un'intervista al britannico Telegraph di quattro giorni fa, Kevin Spacey ha deciso di mettere le cose in chiaro. Lo riporta bluewin.ch

Kevin Spacey praticamente sul lastrico: «Sono senza casa e senza soldi» - Kevin Spacey è praticamente sul lastrico: l’attore 66enne ha rivelato di non avere più una casa e di vivere tra alloggi su Airbnb e hotel ... Scrive amica.it