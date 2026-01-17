Rigenerazione urbana e commercio in centro Il Comune apre il confronto con gli operatori

Il Comune avvia un tavolo di confronto con gli operatori locali per discutere di progetti di rigenerazione urbana e rilancio del commercio nel centro cittadino. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita, coinvolgendo tutti gli attori del territorio in un percorso condiviso. Questa iniziativa mira a favorire un equilibrio tra riqualificazione urbana e vitalità commerciale, con un’attenzione particolare alle esigenze della comunità.

Rigenerazione urbana e rilancio del commercio tornano al centro dell'agenda dell'amministrazione comunale. Il tema degli hub commerciali entra in una nuova fase operativa, come conferma l'assessora alle attività economiche Milena Casali, che annuncia un calendario di incontri e nuovi strumenti di lavoro per sostenere il tessuto economico cittadino. "Già dalla prossima settimana è previsto un appuntamento con le associazioni di categoria e con i commercianti che insistono sui tre hub individuati: via Legnago, via Ovidio e l'Isola dei Platani", spiega Casali. Un confronto che punta a mettere a sistema esigenze e proposte di chi opera quotidianamente sul territorio.

