Metro chiuse e mezzi deviati | cosa succederà oggi a Milano per il passaggio della fiamma olimpica

Oggi a Milano, le strade si riempiranno di polizia e i mezzi pubblici saranno deviati. La città si prepara all’ultimo tratto della fiamma olimpica, previsto per venerdì 6 gennaio. Le autorità hanno disposto che i treni e gli autobus cambino percorso per garantire la sicurezza durante il passaggio. Le linee saranno adeguate e alcuni punti chiusi al traffico. I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti e a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Strade chiuse e mezzi deviati. Tutto per l'ultima tappa della fiamma olimpica di venerdì 6 gennaio.Dove passa (e a che ora) la fiamma olimpica a Milano"Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza venerdì 6 febbraio adegueremo il servizio delle nostre linee al passaggio della fiamma.

