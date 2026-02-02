Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi | strade chiuse divieti e mezzi deviati

Il presidente Mattarella è arrivato a Milano per seguire le Olimpiadi. In città, le strade sono state chiuse e sono stati istituiti divieti di circolazione. Molti mezzi sono deviati, e il traffico è già molto rallentato. La città si prepara all’arrivo di migliaia di spettatori e atleti, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Il programma della visita e degli appuntamenti istituzionali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del capo dello Stato Sergio Mattarella e i divieti previsti in città a partire da lunedì 2 febbraio Manca sempre meno alle Olimpiadi Milano-Cortina. E in città, nella settimana di inizio dei Giochi invernali, sono scattate anche le modifiche alla viabilità con un piano di chiusure e divieti. Si comincia già da oggi, lunedì 2 febbraio in occasione dell'evento di presentazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che sarà appunto a Milano. In concomitanza con la visita del Presidente della Repubblica a Milano ci sarà un mini blocco del traffico per gli eventi legati alle Olimpiadi: le strade coinvolte sono tutte in centro città. Il Presidente Mattarella sarà tre giorni a Milano: il 2 alla Scala per Sessione CIO, il 5 al Villaggio. Il 6 inaugurerà Casa Italia, poi l'apertura dei Giochi. Milano-Cortina, conto alla rovescia per le Olimpiadi: il presidente Mattarella incontra i membri del CIO. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nel loro ultimo miglio. Saranno 2900 gli atleti (196 italiani), 92 nazioni, a sfidarsi in tre Regioni. A Milano tra Assago, Rho e Santa Giulia. Il 5 e il 6 febbraio l'incontro con gli atleti e i Capi di Stato, poi gli eventi della giornata inaugurale. A Milano la presidente del Cio Coventry. Il Presidente Mattarella ha conferito trentuno nuove onorificenze al merito alle donne e agli uomini che si sono distinti per il loro impegno sociale.

