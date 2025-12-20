Ucraina la linea italiana in Europa promossa a pieni voti da Massolo | Il governo ne è uscito molto bene

La soluzione del debito comune europeo per sostenere l'Ucraina, adottata grazie al pressing dell'Italia, «era la più naturale» e con la sua adozione «l'Europa ha dato prova di esistenza». A spiegarlo è l'ambasciatore Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina e senior advisor dell'Ispi, sottolineando che «il governo ne è uscito molto bene». Col debito comune l'Ue ha evitato le «acque sconosciute e rischiose» degli asset russi. Intervistato dal Tempo, Massolo ha avvertito sui rischi che si sarebbero corsi se avesse prevalso la volontà della Germania di utilizzare gli asset russi, una decisione che avrebbe comportato «l'ingresso in acque sconosciute che avrebbero esposto i nostri Stati membri a controversie giuridiche e richieste di risarcimento molto ingenti».

