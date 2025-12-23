Il Perugia pronto a tuffarsi sul mercato A Gaucci pieni poteri ma non sarà diesse
Il Perugia si prepara a rinnovare il proprio organigramma in vista della prossima stagione. Dopo la risoluzione con Mauro Meluso, che scade domani, la società cercherà di individuare una nuova figura interna per coprire il ruolo di direttore sportivo. Gaucci gestirà direttamente le operazioni senza ricoprire incarichi ufficiali, mantenendo un controllo stabile e strategico sulla squadra.
Domani scadono i sessanta giorni dalla risoluzione contrattuale con il direttore sportivo Mauro Meluso, il Perugia deve ricoprire la carica all’interno dell’organigramma, sarà presumibilmente ricoperta da figure interne alla società. Non sarà quindi Riccardo Gaucci il direttore sportivo anche se sarà lui il responsabile dell’area tecnica e del prossimo mercato che apre i battenti tra una settimana. Avrà lui la responsabilità della squadra, così come non arriverà nessun altro dirigente per ricoprire il ruolo. Le parti ne hanno parlato in questi giorni, il presidente Faroni ha avuto diversi colloqui con Gaucci, hanno affrontato varie tematiche e hanno definito anche la questione del ruoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
