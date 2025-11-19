Rinnovo Leao il rinnovo del portoghese resta sul tavolo | le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinnovo Leao, il Milan accelera: priorità assoluta blindare il suo numero 10. Il portoghese rientra sempre più nel progetto rossonero Il tema del rinnovo di Leao è diventato una delle questioni più urgenti all’interno della dirigenza rossonera. Pur avendo un contratto valido fino al 2028, il Milan non vuole correre ulteriori rischi e ha deciso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rinnovo leao il rinnovo del portoghese resta sul tavolo le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del milan

© Calcionews24.com - Rinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan

Approfondisci con queste news

rinnovo leao rinnovo portogheseRinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan - Il portoghese rientra sempre più nel progetto rossonero Il tema del rinnovo di Leao è diventato una delle questioni più ur ... Lo riporta calcionews24.com

rinnovo leao rinnovo portogheseUn retroscena sul rigore di Parma e il rinnovo col Milan: Leao da 10 - Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, starebbe trattando un altro rinnovo contrattuale con il club: e il rigore di Parma con ... Come scrive europacalcio.it

rinnovo leao rinnovo portogheseRinnovo Leao, contatti confermati con il Milan: volontà chiara del calciatore e… Ultimissime - Ultimissime notizie sui rossoneri Il rendimento stellare di Rafael Leao dopo il rientro dall’infortunio ha confermato l ... milannews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Leao Rinnovo Portoghese