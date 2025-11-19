Rinnovo Leao il rinnovo del portoghese resta sul tavolo | le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan

Rinnovo Leao, il Milan accelera: priorità assoluta blindare il suo numero 10. Il portoghese rientra sempre più nel progetto rossonero Il tema del rinnovo di Leao è diventato una delle questioni più urgenti all’interno della dirigenza rossonera. Pur avendo un contratto valido fino al 2028, il Milan non vuole correre ulteriori rischi e ha deciso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan

Approfondisci con queste news

La Gazzetta su Pulisic: "Niente nazionale, pensa solo al Milan. Torna titolare con Leao, rinnovo più vicino" Vai su X

? Milan, costruito intorno a Leao: rinnovo del contratto e fascia da capitano ? https://www.calciostyle.it/notizie/milan-costruito-intorno-a-leao-rinnovo-del-contratto-e-fascia-da-capitano?fsp_sid=1607245 ? di Mauro Vigna - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan - Il portoghese rientra sempre più nel progetto rossonero Il tema del rinnovo di Leao è diventato una delle questioni più ur ... Lo riporta calcionews24.com

Un retroscena sul rigore di Parma e il rinnovo col Milan: Leao da 10 - Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, starebbe trattando un altro rinnovo contrattuale con il club: e il rigore di Parma con ... Come scrive europacalcio.it

Rinnovo Leao, contatti confermati con il Milan: volontà chiara del calciatore e… Ultimissime - Ultimissime notizie sui rossoneri Il rendimento stellare di Rafael Leao dopo il rientro dall’infortunio ha confermato l ... milannews24.com scrive