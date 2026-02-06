Mercato Inter suggestione McKennie | la Juventus rischia di perderlo a parametro zero

Da forzainter.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. La società rischia di perdere un elemento chiave senza ottenere nemmeno un euro, mentre il giocatore non ha ancora deciso il suo futuro. Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, mantiene gli occhi puntati su di lui, convinto che possa fare la differenza. Nel frattempo, i tifosi aspettano di capire se il centrocampista americano lascerà Torino o resterà in attesa di offerte migliori.

Il futuro di  Weston McKennie  si staglia sullo sfondo di un orizzonte ancora incerto. Per  Luciano Spalletti, il texano è un giocatore imprescibile, un jolly capace di dare forma e sostanza al gioco bianconero. Il suo rendimento parla da sé:  31 presenze stagionali,  6 reti,  4 assist  e  2.371 minuti  in campo. Numeri che ne fanno uno dei  centrocampisti più produttivi della Juventus, simbolo di una crescita tattica e mentale ormai compiuta. Eppure, il suo destino resta sospeso. Il contratto scade il  30 giugno, e sul tavolo iniziano ad affacciarsi scenari molteplici, con l’ Inter  tra le prime a fiutare l’occasione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

mercato inter suggestione mckennie la juventus rischia di perderlo a parametro zero

© Forzainter.eu - Mercato Inter, suggestione McKennie: la Juventus rischia di perderlo a parametro zero

Approfondimenti su Inter Mercato

Mercato Inter, suggestione Goretzka per l’estate! Andrà via a parametro zero dal Bayern Monaco

Con l’estate alle porte, il mercato dell’Inter si riaccende con una suggestione che fa discutere.

Maignan eroe del derby e uomo-mercato: il Milan rischia di perderlo a zero

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Incognita PSV per Perisic e suggestione Ndoye: le mosse dell'Inter sul mercato; Juventus, è già mercato: contatti per Celik e Senesi, sprint per due rinnovi pesanti; Calciomercato Juve LIVE | non tramonta la suggestione Icardi il punto sui rinnovi di Yildiz e McKennie; Osimhen Juve, prende corpo la clamorosa suggestione per l'estate: si può fare a due condizioni.

mercato inter suggestione mckennieInter, clamoroso tentativo per McKennie a zero! No alla Lazio in mezzo secondo per FrattesiNome nuovo per l'Inter, una pista inedita e clamorosa svelata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ... fcinter1908.it

McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenarioTre opzioni sul tavolo per Weston McKennie e una è proprio l'Inter: occhio al clamoroso scenario di mercato ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.