Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. La società rischia di perdere un elemento chiave senza ottenere nemmeno un euro, mentre il giocatore non ha ancora deciso il suo futuro. Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, mantiene gli occhi puntati su di lui, convinto che possa fare la differenza. Nel frattempo, i tifosi aspettano di capire se il centrocampista americano lascerà Torino o resterà in attesa di offerte migliori.

Il futuro di Weston McKennie si staglia sullo sfondo di un orizzonte ancora incerto. Per Luciano Spalletti, il texano è un giocatore imprescibile, un jolly capace di dare forma e sostanza al gioco bianconero. Il suo rendimento parla da sé: 31 presenze stagionali, 6 reti, 4 assist e 2.371 minuti in campo. Numeri che ne fanno uno dei centrocampisti più produttivi della Juventus, simbolo di una crescita tattica e mentale ormai compiuta. Eppure, il suo destino resta sospeso. Il contratto scade il 30 giugno, e sul tavolo iniziano ad affacciarsi scenari molteplici, con l’ Inter tra le prime a fiutare l’occasione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, suggestione McKennie: la Juventus rischia di perderlo a parametro zero

Con l’estate alle porte, il mercato dell’Inter si riaccende con una suggestione che fa discutere.

