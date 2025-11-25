Maignan eroe del derby e uomo-mercato | il Milan rischia di perderlo a zero

La notte del derby ha consacrato Mike Maignan come il volto della sfida. Una partita che il Milan ha vinto anche grazie alle sue mani, ferme nei momenti in cui l’Inter stava provando a spostare l’inerzia. Prima il volo su Lautaro, un riflesso che ha salvato il risultato nel cuore del primo tempo. Poi, nella ripresa, il rigore respinto a Calhanoglu, un episodio che ha definito l’inerzia del match e acceso San Siro come poche volte negli ultimi mesi. Un protagonista assoluto, ma anche un nome destinato a infiammare il mercato d’inverno e, soprattutto, quello estivo. Il nodo rinnovo: nessun passo avanti e un addio che si avvicina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Maignan eroe del derby e uomo-mercato: il Milan rischia di perderlo a zero

Altre letture consigliate

Con le sue parate, compreso il rigore parato a Calhanoglu, Mike #Maignan è l'eroe del derby. Sul suo rinnovo con il #Milan (scadenza giugno 2026) ha fatto il punto Carlo Pellegatti a Pressing. #Pellegatti: «A Maignan erano stati promessi 5 milioni d'in - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Milan 0-1, top e flop del derby: Maignan eroe, Sommer troppo fragile. Pulisic cinico, Lautaro spento. Cosa è successo Vai su X

Inter-Milan 0-1, top e flop del derby: Maignan eroe, Sommer troppo fragile. Pulisic cinico, Calhanoglu sbaglia il rigore. Cosa è successo - Il Milan si è preso il trono di Milano nel primo derby della stagione contro l'Inter. Si legge su msn.com

Inter-Milan 0-1, top e flop del derby: Maignan eroe, Sommer troppo fragile. Pulisic cinico, Lautaro spento. Cosa è successo - Il Milan si è preso il trono di Milano nel primo derby della stagione contro l'Inter. Come scrive msn.com

Inter-Milan 0-1: Mike Maignan eletto MVP del derby - Mike Maignan è stato eletto MVP del derby che ieri sera il Milan ha vinto contro l'Inter. Secondo milannews.it