Calciomercato Bologna la priorità di Italiano è un centrale in caso di addio di Casale | e c’è un nome in pole position Di chi si tratta
Calciomercato Bologna, Freytes è il profilo in pole position per la difesa dei felsinei in caso di addio di Casale. Le ultime del ‘Corriere dello Sport’ Il calciomercato del Bologna entra nel vivo con una strategia sempre più chiara: rinforzare la difesa puntando su profili giovani e di prospettiva, pronti a inserirsi gradualmente nel progetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Bologna dopo il ko in Supercoppa focus sul calciomercato di gennaio | ecco la priorità dei rossoblù! I dettagli.
Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro del difensore rossoblu? Ecco l’indiscrezione - Ecco l’indiscrezione Il Calciomercato Bologna entra in una fase delicata e strategica, con uno dei temi più caldi che riguarda il fu ... calcionews24.com
Calciomercato Bologna, acquisti e cessioni di gennaio: Fabbian resta - Il calciomercato del Bologna è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. fantamaster.it
Bologna, difensore in arrivo per Italiano: occhi su Leysen e Coppola - Il Bologna punta a blindare la difesa per dare continuità all'ottimo lavoro di mister Italiano e per questo si vuole rinforzare in questa sessione invernale di calciomercato. fantacalcio.it
Il Napoli distrugge 2-0 il Bologna ed è Supercampione d'Italia x.com
