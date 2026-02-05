Porzingis ai Warriors | Kuminga e Hield via Giannis resta fuori

I Golden State Warriors hanno ufficializzato l’arrivo di Kristaps Porzingis, scatenando un vero e proprio terremoto nel mercato NBA. La squadra ha ceduto Kuminga e Hield, puntando tutto sul nuovo acquisto e sulla speranza di rinforzare la rosa. Intanto, Giannis resta fuori dai giochi, almeno per ora, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori sviluppi. La trattativa ha portato a un cambio di rotta deciso, con le franchigie pronte a riorganizzare le strategie in vista della prossima stagione.

Una trattativa di rilievo ha ridefinito l'assetto di due franchigie NBA, combinando potenziale di sviluppo e necessità immediate. Jonathan Kuminga e Buddy Hield si trasferiscono agli Atlanta Hawks in cambio di Kristaps Porzingis, delineando una svolta strategica per sanitàfisica e roster. L'accordo chiude un capitolo per i Golden State Warriors e avvia una fase diversa per gli Hawks, con obiettivi orientati a equilibrio e versatilità sul lungo periodo. Per i Warriors, la cessione di Kuminga chiude cinque stagioni a San Francisco durante le quali il giovane ha mostrato progressi costanti, con una media di 12,5 punti a partita alla voce carriera.

