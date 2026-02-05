Giannis Antetokounmpo resta ai Bucks | chiusa la saga del possibile trasferimento

Giannis Antetokounmpo ha deciso di restare ai Milwaukee Bucks. Dopo settimane di voci e speculazioni, il giocatore ha scritto sui social di aver chiuso la porta a qualsiasi trasferimento, confermando il suo impegno con la squadra. La notizia mette fine a una lunga attesa e rassicura i tifosi dei Bucks, che ora possono concentrarsi sulla stagione senza dubbi sul futuro del loro idolo.

la notizia ufficiale indica che giannis antetokounmpo resterà ai milwaukee bucks per almeno questa stagione, con la dirigenza che ha scelto di rimandare ogni negoziazione all'estate per aspirare a proposte più consistenti per il due volte mvp. nel frattempo, la franchigia ha chiuso una trade di contenuto spessore, inserendo ousmane dieng e nigel hayes-davis in cambio di cole anthony e amir coffey. l'attenzione resta centrata sulle dinamiche future, tra conferme, opportunità e potenziali sviluppi che potrebbero ridefinire il roster nei prossimi mesi. la decisione della dirigenza mira a posizionare la squadra in modo competitivo per la finestra estiva, quando potrebbe emergere una gamma più ampia di offerte per il giocatore di spicco.

