Mercati le idee in campo Summit con il Comune | Posti auto nel capoluogo

Questa mattina si è svolto un incontro tra rappresentanti del Comune e alcuni operatori dei mercati cittadini. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per rendere più ordinata e sicura l’area, con l’idea di migliorare la gestione dei posti auto e la circolazione nel centro e nelle frazioni. La discussione è ancora aperta, ma si cerca subito di mettere in campo interventi concreti.

Caccia a possibili soluzioni e miglioramenti per una gestione più ordinata, sicura e funzionale delle aree mercatali nel capoluogo e nelle frazioni. Il tutto è stato affrontato in un tavolo dedicato. All'incontro erano presenti Claudio Del Sarto, responsabile d'area di Confesercenti, Roberto Luppichini e Maurizio Casalini, dirigenti di Anva Confesercenti Provinciale di Pisa, insieme al sindaco Simone Giglioli e all'assessore al Commercio Giacomo Gozzini. Le rappresentanze degli operatori hanno sottoposto all'amministrazione alcune proposte e richieste sopratutto per il mercato settimanale di Ponte a Egola, a partire dalla necessità di ribadire il rispetto della destinazione merceologica dei posteggi vacanti assegnati alla spunta, affinché i posteggi alimentari siano occupati esclusivamente da operatori del settore alimentare.

