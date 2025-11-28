Non si fermano i controlli nel Capoluogo giovani trovati in auto ed in strada con la droga

Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e all’utilizzo di sostanze stupefacenti.Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra volante della Questura di Frosinone ha contestato due sanzioni amministrative a soggetti che, ad un controllo, sono stati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

