Mentre lo stadio di San Siro si illumina con l’accensione del fuoco olimpico, la nuova presidente del Cio Kirsty Coventry invita a concentrarsi sulla pista e sul cronometro, lasciando da parte crisi internazionali e tensioni. Oggi inizia ufficialmente Milano Cortina 2026, e l’atmosfera è di festa tra gli sportivi e gli italiani che aspettano di vedere le gare prendere vita.

L ’attesa è finita, finalmente: oggi, con l’accensione del braciere olimpico allo stadio di San Siro, cominciano davvero le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Eppure, dietro le quinte dei frenetici preparativi per i Giochi, si respira un’aria densa di responsabilità diplomatica. In un panorama globale segnato da profonde spaccature e crisi internazionali, il mondo olimpico si trova a dover difendere con forza la propria identità di evento universale che supera i confini nazionali. Ed è proprio in questo scenario così delicato che la Presidente del CIO, il Comitato olimpico, Kirsty Coventry ha voluto lanciare un appello: il cuore della manifestazione deve restare al riparo dalle tempeste esterne, perché i Giochi sono sport, non politica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre San Siro si accende, la nuova Presidente del Cio Kirsty Coventry lancia un appello: tra piazze in fermento e crisi internazionali, l’obiettivo sia solo far parlare il cronometro, lasciando fuori i conflitti

Approfondimenti su San Siro Accensione

San Siro si trasforma in un luogo magico per il Natale, offrendo tre serate speciali ricche di luci, tour notturni e un’atmosfera festosa.

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato gli impianti di Milano Cortina 2026 e le sue parole sono chiare: le Olimpiadi sono entusiasmanti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Siro Accensione

Argomenti discussi: Perché Inter-Torino di Coppa Italia si gioca all’U-Power Stadium di Monza e non a San Siro; 10 cose da sapere a 10 giorni dal via; Giochi invernal: per San Siro la cerimonia di apertura delle Olimpiadi sarà il passo d'addio; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi.

Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro e l’accensione del braciere. Le ultime tappe della fiamma olimpicaTra zone rosse, modifiche alla viabilità, strade e fermate dei mezzi pubblici chiuse, la la Fiaccola riprende il suo percorso: il via da viale Pirelli, in zona Bicocca, prima di sbarcare in Darsena al ... msn.com

Olimpiadi Milano Cortina 2026: venerdì San Siro si accende per la cerimonia di apertura dei GiochiMILANO - Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: venerdì 6 febbraio lo storico Stadio di San Siro ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi ... radiogold.it

Cari Amici e care amiche, questa sera San Siro si accende. Si accende di luci, di musica, di bandiere. Ma soprattutto si accende di una storia che arriva da molto lontano. La cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali è sempre qualcosa di speciale. Qu facebook

Difficile ci sia il tutto esaurito a San Siro, m in tv saranno quasi due miliardi di persone a vedere lo spettacolo che apre i giochi olimpici invernali x.com