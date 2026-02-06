Mentre San Siro si accende la nuova Presidente del Cio Kirsty Coventry lancia un appello | tra piazze in fermento e crisi internazionali l’obiettivo sia solo far parlare il cronometro lasciando fuori i conflitti

Da iodonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre lo stadio di San Siro si illumina con l’accensione del fuoco olimpico, la nuova presidente del Cio Kirsty Coventry invita a concentrarsi sulla pista e sul cronometro, lasciando da parte crisi internazionali e tensioni. Oggi inizia ufficialmente Milano Cortina 2026, e l’atmosfera è di festa tra gli sportivi e gli italiani che aspettano di vedere le gare prendere vita.

L ’attesa è finita, finalmente: oggi, con l’accensione del braciere olimpico allo stadio di San Siro, cominciano davvero le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Eppure, dietro le quinte dei frenetici preparativi per i Giochi, si respira un’aria densa di responsabilità diplomatica. In un panorama globale segnato da profonde spaccature e crisi internazionali, il mondo olimpico si trova a dover difendere con forza la propria identità di evento universale che supera i confini nazionali. Ed è proprio in questo scenario così delicato che la Presidente del CIO, il Comitato olimpico, Kirsty Coventry ha voluto lanciare un appello: il cuore della manifestazione deve restare al riparo dalle tempeste esterne, perché i Giochi sono sport, non politica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

