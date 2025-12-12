San Siro si accende per il Natale | tre serate speciali tra luci tour notturni e atmosfera di festa

San Siro si trasforma in un luogo magico per il Natale, offrendo tre serate speciali ricche di luci, tour notturni e un’atmosfera festosa. L’evento esclusivo permette ai visitatori di scoprire lo stadio in un modo nuovo, immergendosi nello spirito natalizio attraverso un percorso serale unico e suggestivo.

Lo Stadio di San Siro apre eccezionalmente le sue porte per celebrare il Natale con un percorso serale inedito. Il 19, 20 e 21 dicembre il Meazza offrirà ai visitatori un tour notturno immerso in un’atmosfera suggestiva fatta di luci scenografiche, musica e profumi tipici delle feste, dalle castagne al vin brulé. Per l’occasione sarà possibile accedere agli spazi simbolo del tempio milanese del calcio, normalmente visitati solo di giorno: dagli spogliatoi al tunnel dei campioni, fino al bordo campo illuminato. A completare l’esperienza, una cena a tema presso il pub Bordocampo, all’interno dello stadio, con un menù ideato appositamente per l’evento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - San Siro si accende per il Natale: tre serate speciali tra luci, tour notturni e atmosfera di festa

San Siro si accende a Natale: tour serale esclusivo del Meazza dal 19 al 21 dicembre Vai su X

#News di zona #SanSiro e dintorni - Acceso l’Albero dei Giochi in Duomo - Agg. del 7 dicembre 2025 In Duomo si accende l’Albero dei Giochi: il Natale di Milano verso le Olimpiadi 2026 Il 6 dicembre 2025, alla vigilia di Sant’Ambrogio, in piazza Duomo è - facebook.com Vai su Facebook

San Siro si accende per il Natale: tre serate speciali tra luci, tour notturni e atmosfera di festa - Il 19, 20 e 21 dicembre il Meazza apre in notturna spogliatoi, tunnel e bordo campo, con cena a tema, gadget omaggio, parcheggio gratuito e Babbo Natale per i più piccoli. Secondo ilfoglio.it

San Siro si accende a Natale: tour serale esclusivo del Meazza dal 19 al 21 dicembre - Mentre Inter e Milan saranno alle prese con la Supercoppa italiana, lo stadio Giuseppe Meazza aprirà le proprie porte agli appassionati di calcio per un esclusi ... Lo riporta msn.com

La spettacolare accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo a Milano (6 Dicembre 2019)

Video La spettacolare accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo a Milano (6 Dicembre 2019) Video La spettacolare accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo a Milano (6 Dicembre 2019)