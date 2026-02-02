Coventry presidente Cio | Olimpiadi entusiasmanti Ho visto tutti gli impianti di Milano Cortina T

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato gli impianti di Milano Cortina 2026 e le sue parole sono chiare: le Olimpiadi sono entusiasmanti. Dopo aver visto da vicino le strutture, si dice soddisfatta e fiduciosa che l’evento sarà un successo. La responsabile del Comitato Olimpico Internazionale ha espresso entusiasmo per questa grande occasione sportiva.

Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha definito le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 “entusiasmanti”, dopo aver visitato personalmente tutti gli impianti previsti per le gare. La ex nuotatrice olimpica, al suo primo incarico ufficiale come massima autorità del Cio, ha compiuto un tour completo delle aree dedicate allo sport invernale, spostandosi da Milano fino alle Dolomiti, toccando luoghi simbolo come la Val di Fiemme, la Valtellina, la Val Pusteria e le Tofane. Il suo viaggio, svolto senza l’uso di mezzi aerei ma con un semplice autista e un assistente, ha permesso a Coventry di osservare da vicino le strutture già esistenti adottate per le competizioni, valorizzandone l’integrazione con il paesaggio alpino e la storia delle località ospitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A cinque giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Kirsty Coventry fa il punto della situazione.

