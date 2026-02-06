Mensa scolastiche a Sassari | metà istituti non offrono pasti ai ragazzi

A Sassari, molte scuole non offrono più il servizio mensa ai bambini. La mattina, tra le aule e i corridoi, i genitori si trovano ad affrontare il problema: come far mangiare i figli durante la giornata scolastica? La situazione crea disagio, soprattutto per le famiglie che devono trovare alternative rapide ed economiche.

Sassari, 6 febbraio 2026. Nel cuore della città, a mezzaniggi, mentre gli insegnanti preparano lezioni per il pomeriggio, in tanti genitori si chiedono come far fronte alla mancanza di un pasto quotidiano per i loro bambini. Solo il 43,75% delle scuole a Sassari offre la mensa, secondo lo studio realizzato da Openpolis. È un dato che non riguarda soltanto la città, bensì l’intera area meridionale, dove l’accesso ai pasti scolastici è ancora un diritto marginale. In una regione dove l’Italia centrale e settentrionale si distingue per l’offerta di servizi sociali e di inclusione educativa, il Sud e soprattutto l’Isola di Sardegna restano in ritardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

