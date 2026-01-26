Musica arte e il ricordo di chi c' era | gli appuntamenti del Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria a Udine si avvicina, con un programma di eventi pensato per ricordare e riflettere sulla storia. Martedì 27 gennaio 2026, diverse iniziative promosse dal Comune in collaborazione con istituzioni e realtà locali offriranno occasioni di confronto, musica e arte dedicate a chi ha vissuto quegli eventi. Un momento importante per preservare la memoria e promuovere valori di tolleranza e rispetto.

Udine si prepara a celebrare il Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio 2026, con un ricco calendario di iniziative promosso dal Comune di Udine in collaborazione con istituzioni culturali, scuole e associazioni del territorio.Un percorso di riflessione che si è sviluppato e continuerà a svilupparsi dal 19 gennaio al 5 febbraio, attraversando librerie, biblioteche, scuole, università, teatri, musei e cinema, e che mette al centro il coinvolgimento delle giovani generazioni. Sono diciotto gli appuntamenti complessivi, che culmineranno nella posa di otto Pietre d'Inciampo dedicate a partigiani e ufficiali scomparsi nei campi di concentramento, a testimonianza di una memoria che continua a interrogare la città.

