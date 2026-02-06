Meloni-Vance | Rapporto strategico

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Durante il vertice, hanno parlato delle tensioni in Iran e Venezuela, due zone calde sui cui l’Italia e gli Stati Uniti vogliono mantenere un’attenzione particolare. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma entrambi hanno confermato l’importanza di rafforzare la collaborazione sulle questioni di politica estera.

18.00 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Usa J.D. Vance hanno "approfondito i principali dossier di politica internazionale, con particolare riferimento agli sviluppi in Iran e Venezuela". Così una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro a Milano. "Il colloquio ha confermato la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato su profondi legami tra i due popoli,nonché su una comunanza di vedute sulle principali sfide globali".

