Colloquio Meloni-Vance confermata la solidità del rapporto strategico Italia-Usa

Questa mattina a Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Vance. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, e dopo la riunione Meloni ha confermato la solidità del rapporto tra Italia e Usa. Nessuna sorpresa, ma conferme di un legame che continua a rafforzarsi.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto in prefettura, a  Milano,  la delegazione  Usa  guidata dal vicepresidente americano. “Do il benvenuto al vicepresidente  J.D. Vance  e al segretario di Stato  Marco Rubio. Sono qui per la  cerimonia inaugurale delle Olimpiadi  ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre  relazioni bilaterali ”. L'incontro è durato due ore e mezza, ed è stato seguito da un pranzo sempre in prefettura. Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Usa". “ Italia e Stati Uniti  - ha spiegato la premier - intrattengono  rapporti molto significativi  da sempre, stiamo lavorando su molte  questioni bilaterali  ovviamente di rafforzamento della nostra  cooperazione  ma anche sugli altri  dossier internazionali  che sono aperti. 🔗 Leggi su Agi.it

