strategico il rapporto con la distribuzione

Il Gruppo Beretta si impegna a integrare l’artigianalità del 1812 nel contesto della distribuzione moderna globale. A Marca 2026, conferma il suo ruolo di custode di un marchio storico e di punto di riferimento per la grande distribuzione organizzata. La collaborazione strategica tra tradizione e innovazione permette di mantenere elevati standard qualitativi, garantendo una presenza consolidata e affidabile nel mercato alimentare internazionale.

Portare l’artigianalità del 1812 sui banchi della distribuzione moderna globale. È questa la missione principale del Gruppo Beretta, che, a Marca 2026, conferma il suo duplice ruolo: da una parte custode di un marchio storico della salumeria italiana, dall’altra pilastro industriale per la gdo. "Beretta è partner della grande distribuzione da ormai tantissimi anni – commenta Lorenzo Beretta, direttore commerciale e consigliere d’amministrazione del Gruppo Beretta –. Abbiamo iniziato a fare private label trent’anni fa, quando il mercato era completamente diverso, e, nel corso del tempo, abbiamo saputo stringere relazioni sempre più importanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

