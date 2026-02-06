La premier Meloni cambia tono e chiede a tutti un modo più deciso di affrontare la sicurezza. Dopo le polemiche, ora spinge per un intervento più forte e senza mezzi termini. «Serve un approccio più duro», dice, rivolgendosi a chi ha il compito di proteggere i cittadini. La sua richiesta arriva in un momento di tensione e di discussioni sul pacco sicurezza.

Più forte ragazzi Non solo le leggi liberticide, la premier si scaglia contro le toghe: «Rendono difficile difendere con efficacia i cittadini» Il pacco sicurezza è servito. A spiegarne il senso ci pensa subito Meloni: «Serve un approccio più duro da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel garantire la sicurezza dei cittadini a ogni livello». Allude alla polizia, gratificata da una misura cervellotica ma che somiglia moltissimo allo scudo penale per le forze dell’ordine tanto inseguito dai ministri del governo, anche se talvolta negato. E allude alla magistratura, rea di non usare il pugno di ferro come da lei stessa ordinato: «Il doppiopesismo di una certa parte della magistratura rende difficile essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni ora pretende «un approccio più duro da parte di tutti»

Argomenti discussi: Il governo si prepara a dirottare le ong verso i centri di detenzione albanesi; Avvisate Giorgia, gli italiani non stanno con Trump. Anzi, dopo i fatti di Minneapolis lo vedono come il fumo negli occhi; Meloni nella morsa: il decreto sicurezza tra le obiezioni di Mattarella e lo strappo di Vannacci nella Lega; Ddl caregiver, Auriemma (M5S): Dal governo solo propaganda, servono diritti veri e risorse.

Italia-Usa, Follini: Meloni a un bivio, schivi trappola Trump(Adnkronos) - L’America di Trump può diventare la vera trappola per Meloni e il suo governo. Poiché, mentre tutti ragionano sulle insidie del referendum, sulle vicissitudini dell’economia in ristagno ... msn.com

Trump comincia a essere un problema per MeloniFinora la presidente del Consiglio era stata sempre conciliante, ma qualcosa sta cambiando, per ragioni diplomatiche ed elettorali ... ilpost.it

Il governo Meloni sbanda tra lo strappo di Vannacci e il rebus Sicurezza: Mattarella pretende la non violazione della Costituzione, Salvini spinge per la repressione x.com

Meloni dovrebbe pretendere le scuse di Trump per aver offeso la memoria dei soldati italiani morti in Afghanistan e in Iraq. E invece ne auspica la candidatura al premio Nobel per la pace. Quando sarà colma la misura Patria, onore e dignità nazionale dove facebook