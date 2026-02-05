Meloni dice che sulla sicurezza serve un approccio più duro e accusa ancora la magistratura

Giorgia Meloni torna a chiedere un approccio più duro sulla sicurezza, dopo aver approvato il decreto sicurezza. La premier non nasconde le sue critiche alla magistratura, sostenendo che con certe decisioni si rischia di rendere inutili le leggi. La tensione tra il governo e la magistratura si fa sempre più evidente.

Dopo l'approvazione del decreto sicurezza, Giorgia Meloni rivendica la linea dura del governo e attacca apertamente una parte della magistratura: "Così ogni legge diventa inutile". Dall'immigrazione ai cortei, passando per le tutele alle forze dell'ordine, la premier annuncia nuovi interventi e promette un'ulteriore stretta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina a Roma, Meloni ha ribadito che serve un approccio più duro per affrontare i problemi di sicurezza.

Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a suscitare discussioni nel centrosinistra, con Matteo Renzi che critica l’attuale governo.

Meloni dice che sulla sicurezza serve un approccio più duro e accusa ancora la magistraturaDopo l'approvazione del decreto sicurezza, Giorgia Meloni rivendica la linea dura del governo e attacca apertamente una parte della magistratura: Così ... fanpage.it

Meloni, sulla sicurezza serve approccio più duroNon penso che esista una strategia per impedire che il governo possa essere efficace sulla sicurezza e poi prendersela con il governo, come sembra che delle volte la sinistra faccia. (ANSA) ... ansa.it

