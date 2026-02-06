Meloni accoglie Vance in Prefettura a Milano l' Occidente alla base della nostra cooperazione

Meloni riceve a Milano il vicepresidente Vance e il segretario Rubio. La premier li accoglie in Prefettura e dice che l’Occidente sta alla base della collaborazione tra i paesi. La cerimonia delle Olimpiadi è l’occasione per parlare di relazioni e di rapporti tra Italia e Stati Uniti.

AGI - "Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali ". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevendo in prefettura a Milano la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J.D. Vance. Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Stati Uniti". " Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti - ha aggiunto Meloni -.

