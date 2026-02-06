Meloni accoglie Vance in Prefettura a Milano l' Occidente alla base della nostra cooperazione

Da agi.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni riceve a Milano il vicepresidente Vance e il segretario Rubio. La premier li accoglie in Prefettura e dice che l’Occidente sta alla base della collaborazione tra i paesi. La cerimonia delle Olimpiadi è l’occasione per parlare di relazioni e di rapporti tra Italia e Stati Uniti.

AGI - “Do il benvenuto al vicepresidente  J.D. Vance  e al segretario di Stato  Marco Rubio. Sono qui per la  cerimonia inaugurale delle Olimpiadi  ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre  relazioni bilaterali ”. Lo ha detto la presidente del Consiglio  Giorgia Meloni  ricevendo in prefettura a  Milano  la delegazione  Usa  guidata dal vicepresidente J.D. Vance. Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Stati Uniti". “ Italia e Stati Uniti  intrattengono  rapporti molto significativi  da sempre, stiamo lavorando su molte  questioni bilaterali  ovviamente di rafforzamento della nostra  cooperazione  ma anche sugli altri  dossier internazionali  che sono aperti - ha aggiunto Meloni -. 🔗 Leggi su Agi.it

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Milano il vicepresidente americano JD Vance.

