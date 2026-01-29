Meloni incontra i soldati di Strade sicure | Nessun depotenziamento

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in visita ai militari di Strade sicure a Roma. Ha scattato foto vicino ai blindati e ha parlato con i soldati, assicurando che non ci sarà nessun depotenziamento delle forze di sicurezza. La visita è avvenuta in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza in città.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato alcune foto vicino ai blindati e ai militari impegnati nella Capitale. "Altro che depotenziamento di Strade Sicure- scrive -. Alla stazione Termini e al Colosseo arrivano i carri "puma" dell'Esercito Italiano. Questa mattina sono andata a ringraziare i nostri militari impegnati nelle città per il loro lavoro a difesa della sicurezza dei cittadini".

