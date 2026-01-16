Dalla space economy ai minerali critici patto Meloni-Takaichi

L’accordo tra l’Italia e il Giappone, rappresentato dal patto Meloni-Takaichi, mira a rafforzare le collaborazioni in settori chiave come tecnologia, robotica e difesa. Oltre alle commesse, si punta a sviluppare partnership strategiche su temi prioritari come la space economy e i minerali critici, con l’obiettivo di promuovere innovazione e sicurezza a livello internazionale, sostenendo un dialogo stabile e duraturo tra i due paesi.

Davanti alle tante crisi internazionali, all’instabilità e alla frammentazione geoeconomica - ha sottolineato nelle dichiarazioni congiunte alla stampa successive all’incontro tra le delegazioni - «Italia e Giappone insieme possono fare la differenza, perché crediamo che difendere un ordine mondiale giusto, libero e aperto (e «fondato sul diritto», come specifica la dichiarazione congiunta adottata al termine del vertice, ndr) sia la strada per maestra per assicurare pace e prosperità». Quasi un avviso ai naviganti che stanno sconvolgendo il pianeta, a partire dalla Cina di Xi Jinping (il Giappone ha appena siglato con le Filippine un nuovo patto per la difesa) e dalla Russia di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dalla space economy ai minerali critici, patto Meloni-Takaichi Leggi anche: Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente Leggi anche: Dal ferro ai minerali critici. Washington rilancia contro Pechino nel continente africano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dalla space economy ai minerali critici, patto Meloni-Takaichi; Patto Italia-Giappone: difesa, tecnologia e segnale di distanza da Trump. Industria, spazio e minerali critici: patto di ferro tra Meloni e Takaichi - Le leader a Tokyo rafforzano le sinergie nel segno del “ganbaru” («fare più del proprio meglio»), dalla robotica al pharma. msn.com

Le miniere USA sprecano minerali critici strategici - Le miniere americane potrebbero già custodire la soluzione alla dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni di minerali critici, ma questi materiali preziosi finiscono sistematicamente tra gli ... tomshw.it

L’intera regione ha grandi riserve di minerali critici ed è quindi una frontiera strategica per il futuro. Ma per sbloccare il suo potenziale occorreranno decisioni ... - L’Artico, che ospita quattro milioni di persone, di cui il 10 percento di comunità indigene, attrae da sempre esploratori e governi. linkiesta.it

Gervasoni (AIFI e LIUC): "Si parla di space economy e purtroppo anche di economia della guerra, però dietro questa etichetta c'è tecnologia e c'è difesa" x.com

"La presenza delle donne nel settore della Space Economy rappresenta un valore aggiunto" Un approfondimento con a margine dell’evento di presentazione del libro , tenutosi al #CIRA il 13 g - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.