Meloni accoglie JD Vance | Al lavoro su molti dossier Tutti i temi sul tavolo

Meloni riceve Vance a Milano, poco prima dei Giochi olimpici. La premier italiana e il vicepresidente degli Stati Uniti si sono incontrati in un clima amichevole. Meloni ha detto di essere al lavoro su molti argomenti e ha accolto con favore la visita del numero due di Washington, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i due paesi. La discussione è durata circa un’ora, senza grandi proclami pubblici, ma con l’intenzione di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Un incontro cordiale all'ombra dei Giochi olimpici di Milano Cortina. È quello avvenuto tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vice presidente Usa JD Vance: "Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche una occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti", ha detto la premier durante il meeting in prefettura a Milano.

