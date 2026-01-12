Meloni in Oman Tutti i dossier sul tavolo
Il viaggio di Meloni in Oman evidenzia l’importanza delle relazioni tra Italia e il sultanato. Oltre alla collaborazione culturale, si rafforzano i rapporti economici, con imprese italiane interessate a sostenere i progetti di sviluppo del Oman. Questa visita rappresenta un’opportunità per approfondire le aree di cooperazione strategica e promuovere scambi in diversi settori tra i due paesi.
All’eccellente cooperazione in ambito culturale si somma, tra Italia e Oman, il crescente interesse delle imprese italiane a sostenere la realizzazione dei piani di sviluppo del sultanato. Anche di questo discuteranno Giorgia Meloni e il Sultano Haitham bin Tariq Al-Said in occasione del viaggio della premier nel golfo il prossimo 14 gennaio, prima di fare anche una tappa in Giappone. I cinque milioni di abitanti del Paese rappresentano una interessantissima prospettiva per le potenzialità italiane, anche alla luce di “Vision 2040”, la Strategia nazionale ideata per promuovere la diversificazione economica del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net
