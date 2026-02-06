Meloni a Milano con Vance e emiro Qatar

La premier Giorgia Meloni si trova a Milano, dove ha incontrato l'emiro del Qatar, al-Thani. Dopo il vertice con il leader arabo, Meloni ha ricevuto anche il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance. Presenti all'incontro anche il ministro degli Esteri Tajani e l'omologo americano Rubio.

13.50 La presidente del Consiglio Meloni è a Milano dove incontra l'emiro del Qatar, al-Thani e poi il vice presidente Usa, JD Vance: in questo incontro presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani e l'omologo Usa, Rubio. Chiude i bilaterali il faccia a faccia col presidente della Repubblica polacca Nawrocki.Lo rende noto un aggiornamento del sito del governo. Le delegazioni straniere sono a Milano per la cerimonia inaugurale, stasera, dei Giochi olimpici invernali.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La premier Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance a Milano, vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

OLIMPIADI, MELONI IN PREFETTURA: INCONTRI CON EMIRO QATAR E VANCE

Olimpiadi invernali, Meloni in prefettura a Milano: incontro con l'emiro Al Thani, poi vede Vance. E stasera sarà a San SiroLa premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano.

Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hochey e l'incontro con Giorgia MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hochey e l'incontro con Giorgia Meloni ... tg24.sky.it

