Meloni possibile bilaterale con Vance a Milano all' inaugurazione delle Olimpiadi

La premier Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance a Milano, vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. L’evento si svolge venerdì 6 febbraio e i due leader potrebbero avere un faccia a faccia prima dell’inizio ufficiale. La possibilità di un bilaterale si fa sempre più concreta, ma ancora niente è definito.

Tra oggi, mercoledì 4 febbraio e domani, è attesa la comunicazione ufficiale della Casa Bianca sul viaggio di J.D.Vance e di Marco Rubio in Italia. Il vicepresidente e il Segretario di Stato arriveranno a Milano per assistere alla cerimonia di inaugurazione dell'Olimpiade invernale, in programma venerdì 6 febbraio. Secondo indiscrezioni provenienti da Washington, per ora non confermate da fonti italiane, Vance potrebbe incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un bilaterale in un certo senso dovuto per ovvie ragioni di cortesia istituzionale, ma comunque molto interessante sul piano politico.

