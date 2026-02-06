Meglio maiale che sionista E queste sarebbero le nuove leve del Pd?

Una frase shock sta facendo discutere nel mondo politico italiano. Qualcuno ha scritto “Meglio maiale che sionista” e ora questa affermazione sta facendo il giro sui social e tra gli addetti ai lavori. È un commento che ha sorpreso molti, soprattutto perché sembra uscire da un discorso vecchio e superato, e invece viene riproposto in un momento di grande tensione. La frase ha già sollevato polemiche e domande sulla linea attuale del Partito Democratico e sui valori che vuole rappresentare.

Al direttore - Le scrivo perché nelle ultime ore mi sono trovato davanti a una frase che pensavo appartenesse a un'altra epoca, e invece circola oggi, in casa mia, nel campo politico a cui ho dedicato la vita: "Meglio maiale che sionista. Questo non è antisemitismo". La firma è dei Giovani democratici di Bergamo, gli stessi che hanno manifestato contro la mia presenza a un incontro a Bergamo insieme a Luciano Belli Paci e Gabriele Eschenazi. Non le scrivo per chiedere solidarietà personale. Le scrivo perché qui il punto non è un diverbio interno, né una polemica social. Il punto è una domanda semplice, che rivolgo anche al mio partito: queste sarebbero le nuove leve del Pd? Qualcuno le forma, le guida, le corregge? Qualcuno ha spiegato loro che cosa significa "sionismo", prima di trasformarlo in un insulto da stadio? Io sono sionista.

