Un post sui social ha scatenato una nuova polemica nel Pd. I giovani del partito di Bergamo hanno scritto “Meglio maiale che sionista” su Instagram, scatenando le reazioni di alcuni esponenti più anziani. Emanuele Fiano ha commentato duramente, chiedendo che nel partito ci sia un manifesto contro questa frase. La vicenda riapre il fronte interno sulla posizione del partito su Israele, antisemitismo e sionismo.

“Nel Pd dovrebbe esserci un bel manifesto, contro questa oscena cosa che avete prodotto”. Con queste parole Emanuele Fiano ha preso di mira un post pubblicato su Instagram dai Giovani democratici di Bergamo, aprendo l'ennesimo fronte di tensione dentro il partito di Elly Schlein sul tema di Israele, antisemitismo e sionismo. Il contenuto incriminato, poi rimosso, mostrava un'immagine di Porco Rosso, protagonista del celebre film di Hayao Miyazaki, accompagnata dalla scritta: “Meglio maiale che sionista”. A completare il messaggio, una rivendicazione netta: “Questo non è antisemitismo. E chi si ostina a sostenere il contrario ha un progetto politico ben preciso”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Meglio maiale che sionista”. Il post choc dei giovani del Pd fa scattare la baruffa: la reazione

Approfondimenti su Giovani Democratici bergamo

Una frase shock sta facendo discutere nel mondo politico italiano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giovani Democratici bergamo

Argomenti discussi: Meglio maiale che sionista. È ancora scontro tra Fiano e i giovani del suo partito: Ignoranza spaventosa; Meglio maiale che sionista. E queste sarebbero le nuove leve del Pd?; I Giovani Pd insultano. Fiano: C'è un partito che si occupa di voi?; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: ANTISEMITISMO, TERZI (FDI): DA GIOVANI DEM BERGAMO POST DI ATROCE PROPAGANDA.

Pd, meglio maiale che sionista. Il post choc dei Giovani Democratici fa scattare la baruffaNel Pd dovrebbe esserci un bel manifesto, contro questa oscena cosa che avete prodotto. Con queste parole Emanuele Fiano ha preso di ... iltempo.it

Meglio maiale che sionista: è polemica nei dem. Fiano contro i giovani Pd di BergamoMeglio maiale che sionista. Per i Giovani democratici di Bergamo questo non è antisemitismo. Un post su Instagram e la risposta, sempre sui social, del dem Emanuele Fiano: la polemica all’interno ... repubblica.it

“Meglio maiale che sionista. Questo non è antisemitismo.” Firmato da I Giovani Democratici di Bergamo. ( quelli che hanno manifestato contro il fatto che io parlassi a Bergamo, insieme a Luciano Bellipaci e Gabriele Eschkenazi) Ma io vorrei sapere, queste so facebook