Il Natale difficile dei duchi del Sussex | Meghan fa flop col suo show su Netflix Harry aspetta la scorta entro il 2026

Leggo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale dei duchi del Sussex si presenta complesso, tra insuccessi televisivi e questioni di sicurezza. Meghan e Harry affrontano sfide personali e pubbliche, tra flop di show e richieste di scorta. Un periodo di tensioni e riflessioni, mentre i loro sforzi per prendersi cura di sé e degli altri si intrecciano con le difficoltà del momento.

«Prenditi cura di te e sarai in grado di prenderti cura degli altri» sussurra Meghan sbattendo gli occhioni alla telecamera. Davanti ha un bel vassoio di biscotti da. 🔗 Leggi su Leggo.it

